Si ribalta auto tra Cerignola e Trinitapoli, muore una 56enne

TRINITAPOLI – Incidente mortale mercoledì sera sulla strada che collega Cerignola e Trinitapoli (foto Bit Live). Una donna di 56 anni ha perso la vita dopo che la sua auto si è ribaltata lungo l’arteria che collega i due comuni tra le province di Foggia e BAT. La vittima, originaria di Cerignola ma residente a Trinitapoli, era alla guida della sua vettura quando è avvenuto il sinistro fatale. Ancora da accertare le cause dell’accaduto, con la macchina che si è ribaltata più volte prima di terminare la sua corsa nelle campagne adiacenti al manto stradale. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, che però hanno subito constatato il decesso della donna. Le forze dell’ordine sono giunte sul luogo dell’incidente per i rilievi del caso, che accerteranno i motivi del sinistro. Il tratto di strada interessato è stato chiuso al traffico fino a tarda sera per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author