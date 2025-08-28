28 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Si ribalta auto tra Cerignola e Trinitapoli, muore una 56enne

Antonio Gargano 28 Agosto 2025
centered image

TRINITAPOLI – Incidente mortale mercoledì sera sulla strada che collega Cerignola e Trinitapoli (foto Bit Live). Una donna di 56 anni ha perso la vita dopo che la sua auto si è ribaltata lungo l’arteria che collega i due comuni tra le province di Foggia e BAT. La vittima, originaria di Cerignola ma residente a Trinitapoli, era alla guida della sua vettura quando è avvenuto il sinistro fatale. Ancora da accertare le cause dell’accaduto, con la macchina che si è ribaltata più volte prima di terminare la sua corsa nelle campagne adiacenti al manto stradale. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, che però hanno subito constatato il decesso della donna. Le forze dell’ordine sono giunte sul luogo dell’incidente per i rilievi del caso, che accerteranno i motivi del sinistro. Il tratto di strada interessato è stato chiuso al traffico fino a tarda sera per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area.

About Author

Antonio Gargano

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Omicidio Franca Marasco 2 anni dopo: “Non fu rapina, ma delitto mascherato”

28 Agosto 2025 Antonella D'Avola

Matera, i Vigili del Fuoco soccorrono madre e figlio rimasti bloccati in ascensore

28 Agosto 2025 Francesco Cutro

Accoltella l’ex compagna: arrestato 35enne nel Tarantino

28 Agosto 2025 Dante Sebastio

Francavilla Fontana, violenza sessuale durante festa in campagna: la denuncia

28 Agosto 2025 Michele Iurlaro

Truffe agli anziani, due colpi in un giorno ad Andria e San Ferdinando di Puglia

28 Agosto 2025 Maria Fiorella

Castellana Grotte: scontro frontale su via Selva, gravi i due conducenti

28 Agosto 2025 Flavio Insalata

potrebbe interessarti anche

Leccce, quattro calciatori convocati dalle rispettive Nazionali

28 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Barletta – Coccia: giornata decisiva

28 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Si ribalta auto tra Cerignola e Trinitapoli, muore una 56enne

28 Agosto 2025 Antonio Gargano

Matera, maggiore fruibilità e accessibilità dei bagni pubblici

28 Agosto 2025 Francesco Cutro