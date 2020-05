Si masturba durante la videolezione, aperta un’inchiesta

Condividi

Studenti sotto shock nel Salento per un episodio accaduto durante la lezione online. Protagonisti gli alunni di una classe di una scuola elementare. Come raccontato da Quotidiano di Puglia, è stata aperta un'inchiesta, dopo la denuncia presentata alla polizia postale, per individuare la persona che, violando i sistemi informatici, è entrato nella lezione online denudandosi e masturbandosi sotto gli occhi sbalorditi di tutti i ragazzini presenti e dell'insegnante che ha sospeso immediatamente l'attività didattica. Si indaga per atti sessuali aggravati dalla presenza di minori e di accesso abusivo a un sistema informatico.