Si finge per anni poliziotto, scoperto dall’ex compagna

Per 11 anni ha detto alla sua compagna di essere un poliziotto della sezione volanti di Bari. Poi, non accettando la fine della loro relazione, è diventato molto insistente al punto di costringere la donna a rivolgersi a quelli che credeva essere i colleghi del suo ex compagno. Una volta giunta al commissariato di Monopoli, però, ha scoperto la verità. Dopo aver verificato che l’uomo non fosse in possesso di armi i poliziotti gli hanno contestato la violazione amministrativa prevista dal reato di usurpazione di titolo, avviando il relativo procedimento presso la prefettura di Bari. L’uomo adesso rischia una sanzione che va da 154 euro a 929 euro.