CORLETO PERTICARA – In relazione alla vertenza dei lavoratori di Tempa Rossa e tenuto conto dell’esito delle assemblee e del presidio di oggi pomeriggio, FIM, FIOM e UILM, unitamente a tutti i lavoratori, proclamano lo sciopero ad oltranza a partire dalle ore 22.00 di questa sera, mercoledì 24 maggio 2023. “Rimaniamo in attesa che la Regione Basilicata convochi urgentemente il tavolo con Total al fine di riprendere il confronto sindacale interrotto dalle risposte da parte di Total non sufficienti alle giuste rivendicazioni sindacali – si legge in una nota dei sindacati – Tutti i lavoratori del Centro Oli di Tempa Rossa, a prescindere dalla tuta indossata, hanno il diritto a trattamenti omogenei sia dal punto di vista economico ma anche nel rispetto delle norme, dei contratti e della sicurezza”.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp