Agricoltore muore dissanguato mentre pota un ulivo

SAVA – Mentre tagliava i rami di un ulivo per la potatura, si è reciso un’arteria con la motosega. Una ferita accidentale, ma mortale.



All’arrivo dei soccorsi non c’era più nulla da fare per Giuseppe Lonoce, 65enne savese, deceduto a causa di un incidente avvenuto questa mattina tra le campagne a ridosso della provinciale che collega Sava a Francavilla Fontana, in agro della Città degli Imperiali, tra le province di Taranto e Brindisi.

Sul posto, allertati dal figlio dell’agricoltore, gli operatori del 118 e i carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana.

La salma dello sfortunato 65enne, morto dissanguato, è stata già restituita alla famiglia dalla Procura, per consentire la celebrazione dei funerali in programma domani pomeriggio, nella chiesa dei Santi Medici.

