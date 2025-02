Si difende da violenza mordendo il compagno: assolta

Una 44enne della provincia di Taranto è stata assolta con formula piena dall’accusa di lesioni aggravate, dopo aver morso l’ex compagno per difendersi da un tentativo di violenza sessuale. L’uomo, che l’aveva denunciata, è stato invece condannato in primo e secondo grado per lesioni in un procedimento parallelo. La donna aveva agito per sottrarsi all’aggressione, e il tribunale ha riconosciuto la sua legittima difesa.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author