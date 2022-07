TARANTO – Rivoluzione offensiva, ma non solo, in casa Taranto: il club rossoblù, nelle scorse ore, ha comunicato la rescissione con Giuseppe Giovinco e, a stretto giro, è attesa anche quella di Andrea Saraniti che, pur essendo tra i convocati, non è in ritiro a Sturno. I mancati rinnovi contrattuali alla base dei dissidi tra le parti: la certezza è che della squadra della scorsa stagione resterà ben poco, quasi nulla.

Il Taranto, però, continua a guardarsi intorno per rinforzare l’organico a disposizione del tecnico Di Costanzo. Sono due, in questo momento, i profili over maggiormente sondati da Dionisio. Per il centrocampo, si punta su Joseph Minala, classe ’96, svincolato dopo la parentesi di Lucca: filtra ottimismo, anche se nelle ultime ore, sul calciatore, ci sarebbe un club portoghese di massima serie. In avanti, invece, il nome in cima alla lista è quello di Leon Sipos, classe ’00, di proprietà dello Spartak Jurmala, compagine lettone, ma nell’ultima stagione in forza al Catania. Difficile, invece, arrivare a Salvatore Caturano, su cui Novara e Monopoli sono in netto vantaggio.

Nel corso dei prossimi giorni potrebbero esservi novità rispetto alla situazione legata a Roman Krastev, centravanti bulgaro classe ’98, in prova con la compagine rossoblù.