Si accelerà per la copertura del Via del Mare, un video svela il progetto

Lecce – Procede spedita la progettazione degli interventi che lo stadio Via del Mare di Lecce subirà per dotarsi di una nuova copertura in chiave Giochi del Mediterraneo 2026. Emergono così nuovi dettagli, nella fattispecie visivi, di quella che sarà la futura veste dell’impianto intitolato ed Ettore Giardiniero, che dunque è prossimo ad entrare in una nuova era. Ecco di seguito le immagini inviateci dal Comune di Lecce. Lo stesso sindaco di Lecce Adriana Poli Bortone si dice estremamente soddisfatta: “Sono estremamente soddisfatta per la rapidità con la quale si sta procedendo, che segnerebbe addirittura un mese d’anticipo rispetto alla tabella di marcia prevista. – continua Poli Bortone – Non possiamo che esprimere la nostra gioia e fare le congratulazioni ai professionisti. Siamo in attesa della progettazione completa, utile all’avvio dei lavori prima della stagione estiva.

“.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author