Si a visita a parenti, regioni ancora blindate, riapertura cantieri, mascherine obbligatorie

Si alla possibilità di visitare parenti ma no alle riunioni di famiglia, conferma del divieto di spostamento tra le Regioni se non per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o legate a motivi di salute. Sarebbero altre due novità che verranno introdotte con il dpcm che entrerà in vigore dal 4 maggio. Le mascherine siano obbligatorie per tutti. Sui bus e per strada e comunque accessibili a chiunque. E’ quanto chiesto dall’Anci nel corso della cabina di regia tra governo ed enti locali. Prevista anche la riapertura dei cantieri in sicurezza anche prima del 4 maggio. Quanto alle mascherine il prezzo sarà calmierato e l’approvigionamento assicurato per tutti gli ottomila Comuni d’Italia.