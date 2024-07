‘Shukran’ al cinema: un viaggio dalla Puglia alla Siria

Sarà nelle sale da lunedì 8 fino al 10 luglio “Shukran”, l’opera prima del regista Pietro Malegori tratta dall’omonimo libro di Giovanni Terzi, edito da Piemme Mondadori.

La pellicola, girata in varie località delle province di Lecce, Taranto e Bari, è prodotta da Guia Invernizzi Cuminetti ed Emanuele Berardi per Addictive Ideas, in collaborazione con 3 Marys Entertainment, Frame by Frame e Rosebud Entertainment Pictures.

Il film ha beneficiato del supporto di Apulia Film Fund della Apulia Film Commission e Regione Puglia, grazie ai fondi del Poc Puglia 2014-2020, e in associazione con Intesa Sanpaolo.

Distribuito da Eagle Pictures con sottotitoli italiani, “Shukran” racconta la storia di un cardiochirurgo infantile che si trova a dover prendere una decisione cruciale mentre in Siria infuria la guerra civile, con il popolo che si ribella contro il regime di Assad. I protagonisti della pellicola sono Shahab Hosseini, Camelia Jordana e Antonio Folletto.

“La Puglia è stata una scoperta incredibile per noi,” dichiarano i produttori Invernizzi Cuminetti e Berardi. “Abbiamo ricostruito le diverse zone della Siria, in particolare nel Salento, a Gravina di Ginosa e Altamura. Qui abbiamo trovato umanità e amicizia che ci hanno supportato nei momenti di difficoltà, che in una produzione complessa come ‘Shukran’ sono stati ovviamente molteplici.” Ringraziano inoltre l’Apulia Film Commission “per aver creduto nel progetto e nel suo valore”.

