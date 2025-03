Lecce, short list di esperti al Comune: polemiche e ricorsi

La short list di 40 professionisti voluta dalla Giunta Poli Bortone per incarichi di consulenza gratuita continua a far discutere. L’opposizione e gli Ordini professionali contestano l’iniziativa, ritenendola in contrasto con la legge sull’equo compenso e lesiva della dignità del lavoro. Presentato un ricorso al TAR, mentre il Comune difende la scelta.

