Shock anafilattico in mare, salvata 43enne al largo di Otranto

Provvidenziale e tempestivo l’intervento delle motovedette della Guardia Costiera

Una giornata di mare al largo di Otranto ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Alle 15:45, la sala operativa della Guardia Costiera ha ricevuto un drammatico messaggio di MAYDAY: una donna di 43 anni, di origini kenyote, era in shock anafilattico a bordo di un caicco e le sue condizioni erano critiche.

In meno di cinque minuti, le motovedette della Guardia Costiera di Otranto hanno mollato gli ormeggi, dirigendosi a velocità massima verso l’imbarcazione segnalata. L’intervento, reso complesso dall’elevata presenza di unità da diporto tipica del periodo di Ferragosto, è stato condotto con estrema perizia marinaresca.

Una volta raggiunto il caicco, la donna è stata rapidamente trasferita a bordo della motovedetta e riportata in porto, dove ad attenderla c’era già il personale del 118. Gli operatori sanitari, allertati in anticipo, hanno iniziato immediatamente le manovre di rianimazione direttamente a bordo.

Successivamente, la 43enne è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Scorrano, dove si trova tuttora ricoverata sotto osservazione, ma cosciente e fuori pericolo.

Il salvataggio è stato possibile grazie alla prontezza operativa degli uomini della Guardia Costiera e al tempestivo intervento del personale sanitario.

