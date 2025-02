Sgominata banda di ladri: tra le vittime anche un calciatore del Bari

Undici persone sono state arrestate dai Carabinieri tra Bari e Foggia con l’accusa di far parte di un’organizzazione criminale specializzata nei furti di carte di credito, denaro e oggetti di valore. Tra le vittime della banda figurano il centrocampista del Bari Mattia Maita e un noto imprenditore tessile barese.

Secondo le indagini, il gruppo operava con veri e propri turni di lavoro presidiando i parcheggi dei principali centri commerciali e le strade vicine al porto di Bari. I malviventi individuavano le loro vittime e agivano approfittando della loro assenza o distraendole con stratagemmi, come la foratura degli pneumatici per costringerle a fermarsi. Subito dopo, utilizzavano le carte di credito rubate per prelevare denaro dagli sportelli ATM.

Particolarmente grave il caso dell’imprenditore tessile, pedinato dai ladri dopo che gli erano state sottratte le chiavi della sua auto. L’obiettivo era individuare la sua abitazione per svaligiarla, ma il piano è stato sventato grazie all’intervento dei Carabinieri.

L’inchiesta ha ricostruito almeno 19 episodi criminali. Le accuse contestate agli arrestati, alcuni dei quali già detenuti nel carcere di Foggia, comprendono associazione per delinquere finalizzata ai furti e all’indebito utilizzo di carte di credito. L’operazione, condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Bari con il supporto del 6° Nucleo Elicotteri, ha interessato anche la città di Giovinazzo.

Il calciatore Mattia Maita subì il furto il 24 maggio 2023 nel parcheggio del centro commerciale Santa Caterina di Bari, quando due indagati ruppero il finestrino della sua Mercedes Gle e sottrassero alcuni effetti personali.

