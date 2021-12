CAROSINO – Un momento difficile per le 12 famiglie di via Mazzini, costrette dalla pericolosità delle rispettive abitazioni, ad abbandonare, in questo Natale, la propria casa. Dopo mesi di tensione ed interrogativi, arrivano risposte, chiarimenti ed assistenza da Arca Jonica, proprietaria degli immobili da sgomberare.