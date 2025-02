Sgm, in arrivo app innovativa

6700 stalli auto e 167 parcometri. Soprattutto un aumento del 10 per cento degli utenti che utilizzano le app per il pagamento. Un dato che ha portato Sgm, la società di trasporto pubblico locale del capoluogo salentino, a presentare un progetto per un finanziamento regionale che dovrebbe concretizzarsi in un paio di mesi in una applicazione smartphone con la quale tutti i leccesi potranno non solo pagare la sosta auto e il ticket per il biglietto del bus urbano ma anche verificare in tempo reale il flusso veivolare e la percentuale di parcheggi occupati nelle diverse zone della città. È la novità emersa in Commissione Bilancio a Palazzo Carafa nel corso della quale il presidente Sgm Damiano D’Autilia ha presentato il bilancio positivo del primo semestre 2024 che si chiude con 200mila euro di utile al lordo di imposte e che fa presupporre una positiva chiusura di esercizio

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author