Trasporto pubblico, Sgm: +7% di passeggeri nei primi sei mesi del 2024

Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud.
potrebbe interessarti anche
Salento, blitz antisegnaposto e anti abusivismo: spiagge liberate e sicure per Ferragosto
Riforma cultura, nomine e sanità: i dossier del Consiglio
Regionali, Yoodata: centrosinistra vince, con o senza Decaro
Truffa da 1,5 milioni sui bonus edilizi: 6 indagati nel Salento
Casalabate, ragazzi aggrediti in spiaggia durante i falò
Michele Emiliano: “Difficile possa fare un passo di lato”