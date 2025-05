Sgm accantona 700mila euro

La notizia arriva dall’assessore al ramo Giancarlo Capoccia che in apertura di conferenza stampa annuncia il finanziamento da parte di Regione Puglia di altri 900mila chilometri a partire dal primo di giugno. Somme, spiega poi il presidente di Sgm Damiano D’Autilia che saranno utilizzate per migliorare ulteriormente un servizio che ha come missione non quello – ha precisato- di elevare sanzioni ma dí regolamentare la sosta e di accorciare le distanze tra la città e tra l’Amministrazione e i cittadini. Sgm chiude il bilancio di esercizio con 700mila euro di utile che su decisione del

consiglio di amministrazione saranno accantonati per far fronte a politiche di investimenti importanti previste a breve. Mentre rimane uguale la percentuale di ricavi che arrivano dalle multe per sosta non pagata, aumenta del 7,2 per cento il numero di passeggeri. “Questo dimostra- il ragionamento di D’Autilia – che sta cambiando la cultura del mezzo pubblico inteso sempre più spesso come un’utile alternativa a quello e che pertanto ottimizzando ancora il servizio di trasporto quel dato potrebbe triplicare”, la certezza del presidente della società.

Tra i dati riportati in chiusura di esercizio quello sulla spesa del personale che supera il 50 per cento e che dimostra, si è detto , che i risultati arrivano grazie al lavoro della squadra, e il buon riscontro ottenuto dall’aver reso dinamico l’albo dei fornitori, il che ha permesso di ottenere sempre il miglior servizio a prezzi competitivi

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author