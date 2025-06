SGL di Melfi, Piero Marrese: “Preoccupato per i 115 licenziamenti“

Il presidente della Provincia di Matera: “Dietro i numeri si sono storie, famiglie, vite. Serve un’azione immediata e condivisa”

Piero Marrese, presidente della Provincia di Matera, ha espresso forte preoccupazione per l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo che stanno interessando 115 lavoratori della SGL di Melfi, azienda dell’indotto Stellantis.

“L’arrivo delle prime lettere di licenziamento rappresenta un segnale grave che rischia di acuire ulteriormente la crisi occupazionale in un territorio già fortemente colpito dalle trasformazioni in atto nel comparto industriale”, ha dichiarato Marrese.

Secondo il presidente della Provincia di Matera, il pericolo è che si comprometta definitivamente il tessuto produttivo e sociale dell’area di Melfi, senza un’adeguata reazione delle istituzioni. “Non possiamo accettare che dietro ai numeri vengano ignorate le storie, le famiglie, le vite dei lavoratori coinvolti. Serve un’azione immediata e condivisa”.

Marrese ha quindi rivolto un appello alle istituzioni regionali e nazionali affinché si convochi con urgenza un tavolo di confronto con la partecipazione di Stellantis, i rappresentanti dell’indotto, le sigle sindacali e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con l’obiettivo di identificare soluzioni alternative ai licenziamenti annunciati.

“Il futuro industriale di Melfi non può essere giocato sulla pelle dei lavoratori. Occorrono investimenti seri, una visione di medio e lungo periodo e un impegno concreto per garantire continuità produttiva e occupazionale in Basilicata”.

