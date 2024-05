Sgarbi, ‘Lecce esempio di come la bellezza determina resurrezione’

“Lecce è il primo esempio in un’area considerata piena di problemi, la questione meridionale, in cui la bellezza ha determinato una resurrezione”. Lo ha detto Vittorio Sgarbi questa mattina a Lecce incontrando i giornalisti nel corso di una passeggiata nel centro storico della città, insieme ad Adriana Poli Bortone, candidata sindaca del centrodestra. “Lecce meriterebbe di succedere a Spoleto, che divenne centrale nel mondo per il festival dei Due Mondi ideato da Menotti, ospitando magari un grande festival meridionale. E’ la città più giusta”, ha aggiunto Sgarbi.

