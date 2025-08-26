“Sfratto” Croce Rossa, sindaco chiarisce “Ma non convince”

ORIA – Dopo lo “sfratto” imposto dal Comune e le tante reazioni, la Croce Rossa, per voce del commissario regionale Antonio Pio Di Sabato, continua a criticare le soluzioni proposte dal sindaco di Oria Cosimo Ferretti. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Michele Iurlaro See author's posts Tags: Croce Rossa croce rossa italiana Croce Rossa Oria Continue Reading Previous Ondata di furti nei campi: Confagricoltura Bari-Bat lancia l’allarme potrebbe interessarti anche Ondata di furti nei campi: Confagricoltura Bari-Bat lancia l’allarme 26 Agosto 2025 Dante Sebastio Agricoltura, al via bando PNRR da 193 milioni per i trattori biometano 26 Agosto 2025 Dante Sebastio Bomba al Sindaco di Ostuni: disposta la scorta per Angelo Pomes 26 Agosto 2025 Giovanni Sebastio Bari, parco Perotti sommerso dai rifiuti 25 Agosto 2025 Maria Fiorella Barletta, Frecce tricolori: cresce l’attesa 25 Agosto 2025 Maria Fiorella “Sfratto” Croce Rossa, il sindaco: “Sciacallaggio politico “ 25 Agosto 2025 Michele Iurlaro
potrebbe interessarti anche
Ondata di furti nei campi: Confagricoltura Bari-Bat lancia l’allarme
Agricoltura, al via bando PNRR da 193 milioni per i trattori biometano
Bomba al Sindaco di Ostuni: disposta la scorta per Angelo Pomes
Bari, parco Perotti sommerso dai rifiuti
Barletta, Frecce tricolori: cresce l’attesa
“Sfratto” Croce Rossa, il sindaco: “Sciacallaggio politico “