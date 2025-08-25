“Sfratto” Croce Rossa, il sindaco: “Sciacallaggio politico “

ORIA – Sullo “sfratto” della Croce Rossa, dopo una giornata di reazioni e critiche arrivate a margine del servizio denuncia di di Antenna Sud, interviene in serata il sindaco di Oria Cosimo Ferretti che espone la sua versione dei fatti e che, soprattutto, prende un impegno preciso. Ovvero, “Trovare una sistemazione definitiva che sarà concordata con la stessa Croce Rossa come già manifestato alla stessa associazione”. Fixed. Di seguito, il comunicato del primo cittadino e il video, di quasi 4 minuti, con cui Ferretti cerca di chiarire la situazione.

“In queste ore si è parlato molto dei locali utilizzati per la distribuzione dei generi alimentari da parte della Croce Rossa. Delude lo sciacallaggio e l’approssimazione di alcune dichiarazioni.

Croce Rossa, “È giusto fare chiarezza”

“I locali attualmente in uso – spiega Ferretti – non sono idonei a questo servizio: sono spazi inquadrati come garage, e come tali devono essere utilizzati. Lo chiedono le regole, quelle stesse regole che ogni cittadino è tenuto a rispettare e che, per coerenza e correttezza, anche la Pubblica Amministrazione deve rispettare”.

Non è solo una questione tecnica, ma di dignità: dignità delle persone che ricevono il servizio, dignità di chi presta volontariato e impegno sociale, dignità della stessa Croce Rossa, che rappresenta un presidio di umanità e solidarietà. Voglio ricordare che la concessione di questi locali era stata fatta in piena emergenza Covid, per rispondere a un bisogno immediato e straordinario. Una scelta sacrosanta, che, lo diciamo con chiarezza, fu corretta. Ma è giunto il momento di individuare una soluzione più consona, e ci assumiamo un impegno formale: garantire spazi adeguati per questa attività, perché un servizio così importante merita rispetto e organizzazione”.

Ferretti, “Cosa faremo subito?”

Sempre il sindaco spiega. “Non abbiamo mai pensato di far interrompere l’attività della Croce Rossa, neanche per un giorno. Per questo avevamo già manifestato la nostra disponibilità a mettere a disposizione finanche l’Aula Consiliare, in via transitoria, fino a quando non sarà trovata la sistemazione definitiva che sarà concordata con la stessa Croce Rossa come già manifestato alla stessa associazione. Questa Amministrazione è da sempre al fianco delle fasce più deboli, delle associazioni e di tutte quelle realtà che operano per il bene del nostro territorio. È un impegno che confermiamo con i fatti. Insieme, con serietà e senso di responsabilità, continueremo a lavorare per una comunità più solidale, rispettosa delle regole e – promette il primo cittadino – della dignità di tutti”

