“Sfratto” Croce Rossa, critiche da opposizione e pure maggioranza

ORIA – Lo “sfratto” della Croce Rossa Italiana di Oria dal piccolo locale del Comune alle spalle di Palazzo di Città ha provocato una nuova crepa nella maggioranza guidata dal sindaco Cosimo Ferretti. Come già accaduto per il “caso Palestina”, la consigliera con delega al contenzioso Daniela Capone critica pubblicamente la decisione e le modalità della revoca della concessione gratuita del piccolo box utilizzato dai volontari come deposito per la distribuzione dei pacchi alimentari alle famiglie bisognose.

“Sento la necessità – scrive la consigliera – di esprimermi pubblicamente in ordine alla decisione del Comune di Oria di “sfrattare” la Croce Rossa. Detta decisione appare connotata dalla massima priorità politica considerato il termine breve e perentorio indicato dall’Ente nella comunicazione inviata all’Associazione. Anche io, come tutti, ho appreso la notizia dalla stampa”.

Insomma, una decisione non “condivisa”, arrivata senza il coinvolgimento dei consiglieri comunali. O, perlomeno, di alcuni di loro.

“Sfratto” Croce Rossa non condiviso in maggioranza

“Da Consigliere di maggioranza – spiega la Capone – avrei gradito essere coinvolta al fine di poter esprimere un parere o dare un suggerimento che fosse alternativo ad un’azione che non rappresenta un bel messaggio e che non mi rappresenta. Sarebbe stato garbato, se non addirittura doveroso, che il Sindaco informasse tutti i consiglieri di maggioranza (nessuno escluso) relativamente ad una questione che impatta su un’organizzazione di volontari che è una risorsa per la collettività e garantisce dignità alle persone in difficoltà. A queste persone – chiude la consigliera – io avrei pensato prima di prendere qualunque decisione”.

Croce Rossa, “Aula consiliare inadeguata”

Continuano ad arrivare critiche anche dall’opposizione e, in particolare, da Futura, il movimento rappresentato in consiglio comunale da Attilio Ardito.

Per Futura, “Il Sindaco si arrampica sugli specchi, arrivando persino a offendere chiunque osi indignarsi. Sulla vicenda della Croce Rossa, le sue risposte appaiono contraddittorie e pretestuose, mentre le dichiarazioni del commissario regionale della CRI smontano completamente la sua versione dei fatti, restituendo un quadro ben diverso della realtà. Da un lato il Sindaco afferma di non voler “mettere la Croce Rossa in mezzo alla strada”, dall’altro impone nei fatti, con una PEC, lo sgombero dei locali entro sette giorni, senza aver prima garantito una sede alternativa. Se davvero ci fosse stato un dialogo con il presidente dell’associazione, perché quest’ultimo ha scelto di denunciare pubblicamente la situazione? La realtà è sotto gli occhi di tutti: gli operatori hanno già avviato il trasloco ed esposto un cartello che annuncia la sospensione dei servizi”.

Futura riconosce il valore dell’informazione visto che, prosegue la nota, “Solo dopo le polemiche e un servizio giornalistico al quale non ha voluto rispondere, il Sindaco ha cercato di giustificarsi con soluzioni improvvisate e inadeguate, come l’utilizzo dell’aula consiliare quale deposito temporaneo. Il commissario regionale della Croce Rossa, Antonio Pio Di Sabato, ha chiarito che l’associazione non è mai stata convocata per un confronto, che la diffida via PEC senza alcun incontro preventivo è un metodo inadeguato, che l’aula consiliare non è idonea e che oltre 60 famiglie rischiano di restare senza assistenza. A ciò si aggiunge l’assurdità di una gestione che penalizza i più fragili, mentre altri soggetti – come la società privata che gestisce i parcheggi – continuano a beneficiare di locali comunali ad uso gratuito”.

Croce Rossa e sciacallagio: “Democratico dissenso”

Sulla questione erano intervenuti anche i consiglieri regionali Luigi Caroli (FDI) e Maurizio Bruno (PD), accusati di “sciacallaggio politico” dal sindaco Ferretti. Futura commenta anche questo passaggio.

“Quanto alle accuse di “sciacallaggio”, ricordiamo al Sindaco che in democrazia il dissenso non è sciacallaggio ma un diritto. Offendere chi critica non è degno di un rappresentante istituzionale. Non a caso, critiche al suo operato sono arrivate persino da un esponente di rilievo di Fratelli d’Italia, il partito di cui fanno parte diversi suoi consiglieri. Anche loro sarebbero colpevoli di “strumentalizzazione”? Caro Sindaco, la verità è sotto gli occhi di tutti: il re è nudo, e ormai – si chiude la nota – se ne stanno accorgendo in molti”.

