ORIA – Dopo la notizia dello “sfratto” dei volontari della Croce Rossa Italiana dalla piccola sede alle spalle del Comune di Oria, anche Luigi Caroli, consigliere regionale e presidente provinciale di Fratelli d’Italia Brindisi, chiede al sindaco Cosimo Ferretti di rivedere la decisione. Anche perché, sottolinea caroli, si tratta di persone, uomini e donne che “Durante il Covid furono considerati eroi”. Il riferimento è ai volontari.

“Il locale, messo a disposizione dalla passata amministrazione, era diventato il punto di riferimento dei cittadini di Oria in cerca di salute, in una provincia che sul tema può essere chiaramente considerata la ‘Cenerentola’ della Sanità pugliese”.

“Sfratto” Croce Rossa, Caroli: “Sindaco ingrato, ci ripensi”

“La notizia dello sfratto della CRI di Oria ad opera dell’attuale sindaco è, perciò, non solo un atto di ingratitudine ma anche di disservizio per tutti i cittadini che vedevano in quei volontari una risposta alle carenze della sanità pubblica. Per questo invito il sindaco a revocare immediatamente il provvedimento di ‘sfratto'”, conclude l’esponente di Fdi.

Sull’argomento, con lo stesso tenore e la stessa richiesta, è intervenuto anche il presidente del Comitato regionale di Protezione civile Puglia Maurizio Bruno.

