25 Agosto 2025

Antenna Sud

News

“Sfratto” Croce Rossa, Caroli: “Sindaco ingrato, ci ripensi”

Michele Iurlaro 25 Agosto 2025
centered image

ORIA – Dopo la notizia dello “sfratto” dei volontari della Croce Rossa Italiana dalla piccola sede alle spalle del Comune di Oria, anche Luigi Caroli, consigliere regionale e presidente provinciale di Fratelli d’Italia Brindisi, chiede al sindaco Cosimo Ferretti di rivedere la decisione. Anche perché, sottolinea caroli, si tratta di persone, uomini e donne che “Durante il Covid furono considerati eroi”. Il riferimento è ai volontari.

“Il locale, messo a disposizione dalla passata amministrazione, era diventato il punto di riferimento dei cittadini di Oria in cerca di salute, in una provincia che sul tema può essere chiaramente considerata la ‘Cenerentola’ della Sanità pugliese”.  

“Sfratto” Croce Rossa, Caroli: “Sindaco ingrato, ci ripensi”

“La notizia dello sfratto della CRI di Oria ad opera dell’attuale sindaco è, perciò, non solo un atto di ingratitudine ma anche di disservizio per tutti i cittadini che vedevano in quei volontari una risposta alle carenze della sanità pubblica. Per questo invito il sindaco a revocare immediatamente il provvedimento di ‘sfratto'”, conclude l’esponente di Fdi.  

Sull’argomento, con lo stesso tenore e la stessa richiesta, è intervenuto anche il presidente del Comitato regionale di Protezione civile Puglia Maurizio Bruno.

About Author

Michele Iurlaro

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Ostuni, dragaggio del porto di Villanova: lavori prorogati

25 Agosto 2025 Gianmarco Di Napoli

Cellino, esplosioni e incendio nell’hangar: resta grave 76enne

25 Agosto 2025 Gianmarco Di Napoli

“Sfratto” Croce Rossa, Bruno: “Il sindaco annulli la revoca”

25 Agosto 2025 Michele Iurlaro

Oria, il Comune sfratta la Croce Rossa Italiana: l’appello al sindaco

25 Agosto 2025 Michele Iurlaro

Qcine, Pupi Avati critica il Cinema italiano: “Ha perso la sua identità”

25 Agosto 2025 Michele Iurlaro

Elezioni Regionali, per Maurizio Bruno “C’è spazio per tutti”

25 Agosto 2025 Michele Iurlaro

potrebbe interessarti anche

Prima denuncia a Bari per abbandono illecito dei rifiuti

25 Agosto 2025 Maria Fiorella

Notte della Taranta, solo 81 presenze secondo i dati ufficiali della Prefettura. Macchina sicurezza senza criticità

25 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

Giugliano – Potenza (2-3), le pagelle: Caturano determinante 

25 Agosto 2025 Francesco Cutro

“Sfratto” Croce Rossa, Caroli: “Sindaco ingrato, ci ripensi”

25 Agosto 2025 Michele Iurlaro