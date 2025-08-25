“Sfratto” Croce Rossa, Bruno: “Il sindaco annulli la revoca”

ORIA – Dopo la notizia dello “sfratto” dei volontari della Croce Rossa Italiana dalla piccola sede alle spalle del Comune di Oria, il presidente del comitato regionale di Protezione civile Puglia Maurizio Bruno chiede al sindaco Cosimo Ferretti di intervenire e annullare la revoca.

“Il Comune di Oria – scrive Bruno su Facebook – sta “sfrattando” la Croce Rossa dal piccolo locale che aveva da poco ricevuto in concessione alle spalle del Municipio. Non è un bel segnale. Non lo è per niente. E spero che il sindaco Cosimo Ferretti, persona e amico di grande sensibilità, annulli la revoca e lasci a questi volontari la possibilità di continuare a operare in quei locali”.

“Sfratto” Croce Rossa, “Volontari fondamentali”

Bruno sottolinea che “Purtroppo una sede non è come un’altra. E quella attuale ha caratteristiche che la rendono idonea allo scopo e che non sarebbe facile trovare altrove. È al piano terra, il che la rende accessibile anche alle persone anziane e a chi è portatore di una qualche disabilità. Ed è in una posizione sufficientemente “discreta” per garantire la privacy degli assistiti”.

Il consigliere regionale del Pd ricorda inoltre che “I volontari della Croce Rossa di Oria sono stati fondamentali durante i terribili mesi del Covid. E lo sono tutt’ora garantendo servizi che sono d’aiuto a moltissimi utenti. Sono certo che il sindaco Ferretti terrà conto di questi elementi e intercederà per evitare che la concessione sia revocata e la sede chiusa. Diamo un bel segnale. Ne abbiamo tutti, in questo momento, enormemente bisogno”.

