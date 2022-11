Settimana della cucina italiana, Puglia protagonista in Israele

Condividi su...

Dal 13 al 17 novembre si terrà in Israele la settima edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, iniziativa promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e realizzata dall’Ambasciata d’Italia a Tel Aviv in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura, Ice e l’Accademia italiana della Cucina. Lo ha annunciato l’ambasciata italiana in Israele sottolineando che durante i 5 giorni della manifestazione si susseguirà “una ricca selezione di eventi per valorizzare la tradizione culinaria italiana e le eccellenze del Made in Italy, che quest’anno vedrà come ospite d’onore la Regione Puglia con le sue specialità enologiche e gastronomiche”.

”Conoscere a fondo l’Italia significa anche conoscere la sua cucina e la cucina italiana è fatta di territori. E’ per questo motivo – ha detto l’ambasciatore Sergio Barbanti – che quest’anno abbiamo deciso di iniziare un viaggio nel mondo della gastronomia italiana dedicando la Settimana della Cucina Italiana alla Puglia”.

Per Barbanti la Puglia è “una regione molto vicina a Israele tanto nello spirito che nella geografia e nelle sue ricchezze enogastronomiche”. Gli eventi in programma – in collaborazione con l’Agenzia regionale Pugliapromozione – puntano “a valorizzare, da diverse prospettive, non solo la qualità delle ricette e della ristorazione pugliese, ma l’unicità dei prodotti e degli ingredienti originali, con la partecipazione di Chef italiani e israeliani, laboratori di cucina, degustazioni e menù speciali”.

“Il filo conduttore – ha spiegato l’ambasciata – sarà quello del rapporto tra tradizione e innovazione in cucina, anche sotto il profilo della sostenibilità, e l’importanza di grano, olio e alimenti vegetali nella dieta italiana e mediterranea”. Protagonista della Settimana sarà lo chef stellato pugliese Felix Lo Basso con una serie di masterclass presso le maggiori scuole di cucina di Tel Aviv, mentre la chef vegana Nadia Ellis “metterà in rilievo le assonanze e i punti di contatto tra cucina pugliese e cucina vegana”.

Nutrito anche il ventaglio di eventi culturali e la Settimana sarà accompagnata da un Festival del Cinema pugliese con la proiezione presso la Cinematheque di Tel Aviv di 4 film realizzati con il sostegno di ‘Apulia Film Commission’, accompagnati da degustazioni, e dalla presentazione presso l’Istituto di Cultura di una guida al ‘Salento ebraico’ pubblicata dal Museo ebraico di Lecce. (ANSA).