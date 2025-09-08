«Settembre aperti», la sfida di Maruggio che prova a destagionalizzare

MARUGGIO: Con l’arrivo di settembre, torna puntuale lo scenario delle serrande abbassate tra i locali della litoranea ionica lasciando spaesati i turisti che, seppur fuori dall’alta stagione, scelgono questo territorio per le loro vacanze. Il sindaco di Maruggio lancia un appello ai commercianti: «Non chiudete a settembre!».
