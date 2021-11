L’Happy Casa Brindisi vince anche a Masnago, piegando 84-71 l’Openjobmetis Varese, e conquista la sesta vittoria consecutiva consolidando solitariamente il secondo posto in classifica. Grande protagonista della serata varesina Raphael Gaspardo, autore di 27 punti. In doppia cifra anche Nick Perkins (19) e Nathan Adrian (17). Dopo il +6 dell’intervallo lungo (37-43), la squadra di coach Frank Vitucci ha respinto gli attacchi lombardi e nel finale ha allungato sino al +13 conclusivo. Prossimo impegno di campionato sabato 13 novembre, alle ore 20.00, nel Pala Pentassuglia con la Dolomiti Energia Trentino. TABELLINO – OPENJOBMETIS VARESE-HAPPY CASA BRINDISI 71-84 (18-18, 37-43, 53-62, 71-84) – OPENJOBMETIS VARESE: Kell 14 (5/10, 0/4, 2 r.), Gentile 10 (5/12, 0/5, 5 r.), Amato, Beane 14 (4/7, 1/5, 4 r.), Sorokas 2 (1/1, 0/3, 8 r.), De Nicolao (0/4, 0/1, 4 r.), Librizzi ne, Virginio ne, Ferrero 9 (0/1, 3/5, 2 r.), Jones 22 (4/8, 3/6, 3 r.). All.: Cavazzana – HAPPY CASA BRINDISI: Carter ne, Adrian 17 (7/9, 1/3, 9 r.), J. Perkins 3 (0/1, 1/4, 5 r.), Zanelli 7 (2/4 da 3, 3 r.), Visconti (0/2 da 3), Gaspardo 27 (5/5, 5/9, 2 r.), Ulaneo ne, Chappell 4 (2/2, 0/2, 4 r.), Clark (0/2), Udom 7 (2/3, 1/1, 5 r.), N. Perkins 19 (8/10, 7 r.), Guido ne. All.: Vitucci – NOTE – Tiri liberi: Varese 12/16, Brindisi 6/12. Perc. tiro: Varese 26/68 (7/26 da tre, ro 14, rd 19), Brindisi 34/57 (10/25 da tre, ro 7, rd 29).

Il commento di coach Vitucci in sala stampa. Foto e filmato a cura di Maurizio De Virgiliis.