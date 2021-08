Serranova | Incidente ferroviario tra auto e treno

Tragedia sfiorata sui binari . Questa mattina intorno alle 10.45 una squadra del Comando di Brindisi dei vigili del fuoco è intervenuta nei pressi del passaggio a livello di Serranova, tra San Vito dei Normanni e Carovigno, per un incidente ferroviario che ha coinvolto un auto e un treno in transito. L’auto si è fermata alla fine dei binari tra le sbarre del passaggio e livello, da quanto si è appreso per un problema al cambio, gli occupanti, una donna alla guida e i suoi figli di 16, 12 e 3 anni, sono scesi tempestivamente dall’autovettura non appena si sono chiuse le sbarre del passaggio a livello. Quando è arrivato il treno in corsa ma gia in stato di frenata, ha impattato con la parte posteriore dell’auto. Il mezzo è stato successivamente spostato da un turista, i vvf hanno comunque constatato la sicurezza dei luoghi. Il traffico è ripreso su un binario parallelo, mentre il treno coinvolto è rimasto fermo per circa un’ora nei pressi della stazione di Serranova a 200 metri circa dall impatto per i rilievi dell’accaduto. Tutti illesi gli occupanti dell auto e per i passeggeri del treno, solo tanta paura.