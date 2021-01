Serranova (Br) | L’auto si ribalta, muore uomo di 33 anni

Un uomo di 33 anni ha perso la vita nella serata di sabato in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale che collega Brindisi a San Vito Dei Normanni. La sua Fiat Punto si è ribaltata per cause in corso d’accertamento nei pressi della rotatoria per Serranova. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a estrarre il corpo dalle lamiere. Per l’uomo, soccorso dai sanitari del 118, non c’è stato nulla da da fare.