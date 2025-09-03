Serracapriola, assalto al bancomat di corso Garibaldi

Serracapriola (FG) – Ennesimo assalto a un bancomat della provincia di Foggia. Stavolta a essere preso di mira lo sportello ATM dell’istituto di credito “Intesa San Paolo” di corso Giuseppe Garibaldi del piccolo comune di Serracapriola, dove una banda di malviventi, intorno alle ore 04:00 circa, ha fatto esplodere un ordigno rudimentale, la c.d. marmotta. Ingenti i danni alla struttura. Ancora da chiarire se il colpo sia andato a buon fine. Sul posto i Carabinieri della locale compagnia ai quali sono affidate le indagini e che stanno acquisendo i filmati delle telecamere di videosorveglianza.

Antonella D'Avola