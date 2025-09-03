Serracapriola, assalto al bancomat di corso Garibaldi

Serracapriola (FG) – Ennesimo assalto a un bancomat della provincia di Foggia. Stavolta a essere preso di mira lo sportello ATM dell’istituto di credito “Intesa San Paolo” di corso Giuseppe Garibaldi del piccolo comune di Serracapriola, dove una banda di malviventi, intorno alle ore 04:00 circa, ha fatto esplodere un ordigno rudimentale, la c.d. marmotta. Ingenti i danni alla struttura. Ancora da chiarire se il colpo sia andato a buon fine. Sul posto i Carabinieri della locale compagnia ai quali sono affidate le indagini e che stanno acquisendo i filmati delle telecamere di videosorveglianza.
potrebbe interessarti anche
San Vito dei N.nni: garage in fiamme, ingenti i danni
Inseguimento con la polizia per le strade di Bitonto, arrestato 46enne
Georgiana investita sulla provinciale Bari – Bitritto
Auto in fiamme a Foggia, 4 in una notte
Furti nel brindisino, arrestata una banda del casertano
Furti nelle abitazioni del Brindisino: sette arresti dei carabinieri