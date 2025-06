Serie D, Virtus Francavilla: c’è Roberts Apsits per la porta

Un under per la porta della Virtus Francavilla: Roberts Apsits, nella scorsa stagione in forza alla Gelbison, sarà un nuovo giocatore della compagine biancazzurra. Di seguito, il comunicato del club: “Virtus Francavilla Calcio comunica di aver depositato l’accordo preliminare con il calciatore Roberts Apsits. Giovane portiere lettone classe 06, che andrà ad arricchire il parco under, è cresciuto nelle giovanili del Valmiera, disputando il campionato di serie B lettone nella stagione 23/24. Lo scorso anno ha vestito la maglia della Gelbison nel Girone G di serie D, collezionando 15 presenze. La società augura a Roberts un grosso in bocca al lupo ed un percorso ricco di soddisfazioni con la maglia della Virtus Francavilla”.

