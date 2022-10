Serie D, un rigore di Gjonaj basta al Nardò per battere il Bitonto

Tre punti pesantissimi per il Nardò (0-1 il finale dal Città degli Ulivi), che colleziona la quarta vittoria stagionale, mantiene l’imbattibilità stagionale, agguanta il Casarano e si mette alle spalle il Barletta. Seconda sconfitta di fila per il Bitonto che nell’arco della partita è riuscito a tirare in porta solo quattro volte. Decide un rigore di Gjonaj, questo, in apertura di ripresa. Nel buio di una partita bruttina due legni in appena 50 secondi, di Agnello e Taurino. Agnello, alla prima sortita ospite, centra la traversa, con Petrarca comunque sulla traiettoria, mentre sul ribaltamento di fronte Taurino, servito da Figliolia, trova il fondo in velocità, ma anche il palo, dopo il tentativo col mancino. Il primo tempo è tutto qui, racchiuso in due legni colpiti in meno di un minuto. Lanzolla, da fuori, ci mette un po’ di energia, ma stenta nella precisione (palla alta), mentre ancora Taurino, dalla lunetta, impegna centralmente Viola. La ripresa si apre con il cross di Chiaradia allontanato con i pugni dal portiere del Nardò e sembra infiammarsi quando Taurino, di testa, servito da Spinelli, va vicino al bersaglio grosso. Palla a lato. A passare, però, sono i granata: cross verso l’area di Polichetti e palla sul braccio aperto di Silletti: rigore che Gjonaj trasforma spiazzando il numero uno dei leoncelli: 0-1 al 66′. Sembra il preludio per una bella partita, invece l’undici di casa, nonostante gli ingressi di Maffei, Palazzo e Tangorre, Muscatiello e Moscelli, non trova mai il modo di fare davvero male. Il tentativo di Maffei, da fuori area, è un mancino senza pretese che Viola blocca, mentre in chiusura, su cross da sinistra di Mariani, è Moscelli a togliere la palla dalla testa di Maffei, appostato a due passi dalla riga bianca. Finisce così 0-1, il risultato non cambia più.