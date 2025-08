Serie D, ufficiali i gironi: ecco le sette campane del girone H

Quella di lunedì 4 agosto è stata la giornata che la Lega Nazionale Dilettanti ha dedicato alla compilazione dei nove gironi di Serie D. Per quanto concerne il raggruppamento H, non c’erano ovviamente dubbi circa la presenza di nove pugliesi e due lucane, al netto delle promozioni dall’Eccellenza di Barletta e Ferrandina, delle retrocessioni del Brindisi e Ugento, e della promozione in Lega Pro del Casarano. Tutti i punti interrogativi del caso erano legati ai nomi delle squadre che avrebbero completato il girone, e le sorprese non sono certamente mancate. A far compagnia ai vari Barletta, Fasano, Fidelis Andria, Gravina, Heraclea, Manfredonia, Martina, Nardò, Virtus Francavilla, Ferrandina e Francavilla in Sinni ci saranno sette campane, e la Scafatese non sarà tra queste.

L’Afragolese, dopo la vittoria dell’ultimo campionato di Eccellenza regionale, sarà una delle due neopromosse. Ci sarà anche il Nola di Giampà, che ha rilevato il titolo sportivo della Puteolana, lo scorso anno impegnata nel girone G, proprio come Paganese e Sarnese, compagini che hanno chiuso rispettivamente al 6° e 3° posto. Gli azzurrostellati sono guidati da mister Novelli e da capitan De Nova, ex quest’ultimo di Matera, Gallipoli e Francavilla. Tra le fila dell’ippogrifo salernitano (che ha perso la semifinale playoff lo scorso anno) invece figurano non poche vecchie conoscenze del calcio pugliese: Rajkovic, Silvestro, La Monica, Bottalico e Velasquez tra questi. Sarà questa la vera insidia del nuovo girone H, che riaccoglierà l’Acerrana dagià conosciuta nel corso della stagione 24/25. Dal girone I ecco il Pompei di Gigi Calemme ed il Real Normanna di Cristian Galano, compagine quest’ultima che ha strappato il pass per la Serie D vincendo a sorpresa i playoff di Eccellenza campana.

IL GIRONE H 2025/2026

FERRANDINA

FRANCAVILLA IN SINNI

BARLETTA

FASANO

FIDELIS ANDRIA

GRAVINA

HERACLEA

MANFREDONIA

MARTINA

NARDO’

VIRTUS FRANCAVILLA

AFRAGOLESE

NOLA (ex Puteolana)

PAGANESE

POMPEI

REAL NORMANNA

SARNESE

ACERRANA

