Serie D: Ufficiale, intesa Fasano-Lezzi per il rinnovo

Raggiunta l’intesa tra il Fasano e il centrocampista Giacomo Lezzi per il rinnovo. Nato a Lecce il 19 aprile 1999, vestirà la maglia biancazzurra per la terza stagione. Dal suo arrivo nel dicembre del 2021, conta 40 presenze: 18 nella seconda parte del campionato 2021/22, 22 nell’ultima regular season. In carriera ha militato nella Casertana, cui ha collezionato 7 presenze tra campionato e Coppa Serie C, e in quarta serie nel Nardò, con all’attivo 24 presenze.

“Sono molto felice di essere rimasto a Fasano – dice Lezzi -. In questo club ho già trascorso due anni, durante i quali mi sono trovato benissimo ed allo stesso tempo mi hanno permesso di crescere tanto. Ho già iniziato a lavorare in questi giorni con i compagni e lo staff. Non vedo l’ora di ricominciare con la nuova stagione e di rivedere tutti i tifosi allo stadio”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp