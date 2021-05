Serie D | Ufficiale diminuzione retrocessioni

Ora è ufficiale la Federazione Italiana Giuco Calcio ha approvato la richiesta della Lega Nazionale Dilettanti relativa alla stagione in corso di diminuzione delle retrocessioni. Con comunicato ufficiale nunero 248/A viene deliberato che “le retrocessioni di cui all’art. 49, comma 1, lett. c) delle NOIF relative alla stagione sportiva 2020/2021 saranno, in deroga al citato articolo, limitate alle ultime due squadre per ogni girone, e segnatamente l’ultima e la penultima in classifica, che retrocederanno direttamente”. Non si disputeranno quindi i playout salvezza e a retrocedere saranno le ultime due in classifica. Una notizia che circolava insistentemente negli ultimi giorni e che ora trova l’ufficialità dando un nuovo volto alla lotta salvezza in questo finale di stagione.