Serie D | Tutti pazzi per Loiodice: su di lui Audace Cerignola e Team Altamura

Tutti pazzi per Loiodice. Il fantasista barese, tesserato con il Barletta, è alla ricerca di una nuova sistemazione. La situazione legata al COVID 19 e all’incertezza del campionato di Eccellenza ha portato l’ex Cerignola a prendere questa decisione: la volontà di giocare è più forte della logorante attesa che riguarda il massimo campionato regionale, che dovrebbe ripartire a metà febbraio, ma con un grande alone di incertezza che riguarda tutti i campionati non nazionali. Audace Cerignola e Team Altamura, sono le due formazioni nord-baresi ad essersi interessate all’esterno classe 92 che potrebbe proprio tornare a vestire la maglia ofantina dopo 4 anni, dal 2016 al 2020 proprio con i gialloblù.

La società del presidente Caterino ha già allacciato i contatti e nelle prossime ore potrebbe esserci un incontro, rimane alla finestra la Team Altamura che già da un paio di settimane ha palesato il suo interesse. Non solo queste due squadre, hanno chiesto informazioni anche Fidelis Andria e Bitonto. Insomma, tutti pazzi per Loiodice. Vedremo chi riuscirà a convincere il fantasista, si tratterà di un ritorno nella sua Cerignola o di una nuova avventura ad Altamura. La certezza è una: Nicola Loiodice tornerà in Serie D.