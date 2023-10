Serie D, tre derby pugliesi nell’infrasettimanale di Ognissanti

Nemmeno il tempo di archiviare l’ottava giornata di campionato, che è già tempo di scendere in campo per il nono turno in Serie D. Il mese di novembre viene inaugurato da tre derby pugliesi di massima rilevanza. Il Fasano capolista ospiterà il Casarano degli ex Falcone e Laterza al Curlo. In campo due delle formazioni più in forma del girone H. Scontro d’alta classifica anche per le gemellate Martina e Nardò, con gli itrani reduci da due pareggi di fila, ed i granata che vengono da tre vittorie consecutive. Derby pugliesi, quelli in programma per l’infrasettimanale di ognissanti, che vedono protagonista anche la zona bassa della graduatoria. Bitonto-Manfredonia profuma di scontro salvezza: da una parte i neroverdi sono riusciti a vincere dopo un digiuno lungo sette partite. Dall’altra i sipontini sono in striscia positiva da quattro giornate, e non perdono da un mese. Entrambe le formazioni sono appaiate a quota 7 punti, due in più rispetto al Gallipoli, che con il Rotonda cercherà un successo scaccia-crisi. I salentini non vincono dalla prima giornata, e nelle ultime quattro uscite hanno raccolto solo sconfitte. L’intenzione è rifarsi contro un Rotonda partito forte, ma pian piano arenatosi in zona playout. L’ultimo successo dei lucani è infatti datato 17 settembre 2023, data in cui i Lautaro e compagni riuscirono a superare il Gravina. I gialloblù saranno di scena in Cilento, in casa di un Santa Maria in fiducia e reduce da due vittorie consecutive. Non vince da un mese esatto la Fidelis Andria, che in casa della Paganese proverà ad invertire il trend che ha visto i federiciani raccogliere tre punti negli ultimi quattro turni. A caccia di punti e gol il Barletta, che ospiterà al Puttilli la Palmese fanalino di coda, ossia l’unica formazione ancora a secco di successi nel girone H. Impegno campano per la Team Altamura, che dopo aver perso le ultime due gare proverà a ritrovare punti e garanzie in casa di un Angri imbattuto da cinque giornate. I campani vantano il secondo miglior attacco in termini realizzativi, con 13 gol messi a segno. Uno in più rispetto ai biancorossi. Completa il quadro di giornata, la sfida che si disputerà fra i Sassi con protagonisti Matera e Gelbison.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp