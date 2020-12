A seguito degli accordi intervenuti ed alla relativa richiesta di variazione di campo, il match Taranto FC- Us Fasano, valido per la 10^ giornata di Campionato Serie D, girone H , si disputerà il 5 Gennaio 2021 alle ore 14.30, presso lo Stadio Giovanni Paolo II di Francavilla Fontana. Si ringraziano l’amministrazione comunale nella persona del Sindaco di Francavilla e la Virtus Francavilla per l’ospitalità concessa.