Serie D, scontri prima di Molfetta-Altamura. Ferito un giovane tifoso

Un episodio che non c’entra nulla con il calcio giocato. È avvenuto allo Stadio Poli di Molfetta in occasione del match di Serie D tra i padroni di casa, il Molfetta, e la Team Altamura. Alcuni facinorosi, di fede altamurana, (circa 20 tifosi) hanno attaccato con colpi di cinta, calci, pugni all’esterno del settore ospiti alcuni supporters del Molfetta. Ad avere la peggio è stato un tifoso biancorosso di 20 anni, costretto a recarsi in ospedale per i soccorsi e i punti di sutura sulla testa.

I disordini successivamente sono proseguiti anche all’interno dello stadio Poli, in cui pseudotifosi nel settore Ospiti hanno lanciato di oggetti e hanno divelto alcuni seggiolini.

IL COMMENTO. “Quello che è successo è gravissimo, un attacco vigliacco da parte di persone che non possono essere considerate tifosi. Ci è andato di mezzo un tifoso che aveva la sola ‘colpà di indossare la sciarpa della sua squadra del cuore – ha spiegato Saverio Bufi, amministratore delegato del Molfetta in conferenza stampa – noi andremo fino in fondo. Non vi permetteremo più di andare allo stadio. Questa è gente che deve sparire dal calcio. Come Molfetta Calcio, pagheremo tutte le spese legali che serviranno per perseguire queste persone, dei vigliacchi che non devono più entrare in uno stadio, in tutta Italia. Queste persone devono smetterla di sporcare questo sport, siamo stanchi”.