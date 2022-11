Serie D: Sambenedettese, esonerato ex Taranto Prosperi

Condividi su...

Linkedin email

Fabio Prosperi non è più l’allenatore della Sambenedettese. “La decisione è stata presa di comune accordo con il tecnico al termine di una riunione con i vertici societari, si legge in una nota del club marchigiano, che augura al mister le migliori fortune personali e professionali per il futuro. La Sambenedettese ha annunciato anche il ritorno in panchina si Sante Alfonsi.