Serie D, Poule Scudetto: date e format della competizione

È stato confermato in toto il format della Poule Scudetto anche per questa stagione. ancora da chiarire se la finale sarà partita unica o in match di andata e ritorno ma il programma è praticamente fatto.

Poule Scudetto, date e format della competizione

Dall’11 al 18 maggio si svolgeranno i tre triangolari che vedranno le nove squadre vincitrici dei rispettivi campionati affrontarsi. Ad approdare in semifinale saranno le tre prime, più la migliore seconda dei tre Gironi. Semifinali che si disputeranno tra il 25 maggio e il 1 giugno. E la fine, appunto, l’8 giugno se sarà partita secca, mentre l’11 l’eventuale ritorno.

