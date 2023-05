Serie D: Poule scudetto, Catania sbanca Brindisi in rimonta

Debutto amaro per il Brindisi nella poule scudetto della Serie D. Con pochi allenamenti sulle gambe e ancora inebriati dai festeggiamenti per la promozione in terza serie dopo 33 anni, i ragazzi di Ciro Danucci cadono al Fanuzzi cedendo il passo al Catania.

Nonostante un primo tempo dominato, il Brindisi sbatte su Beethers, estremo difensore etneo, passando solo nella ripresa: è il 69’ quando Felleca insacca al volo finalizzando un assist di Cancelli. Sei minuti più tardi, al 75’, il Catania trova il pareggio con il neo entrato Litteri, libero di depositare in rete un suggerimento di Sarao. Il Brindisi sfiora il raddoppio con Dammacco e Di Modugno, ma al 90’ il Catania serve la beffa: Vitale pesca in area Palermo che in spaccata firma il sorpasso per il definitivo 2-1.

Sconfitta non proprio meritata per Danucci e i suoi, ma poco importa perché subito dopo il triplice fischio è cominciata la festa promozione. La stagione non è ancora terminata, domenica 21 maggio si torna in campo: il Brindisi sarà di scena allo stadio Italia di Sorrento per affrontare la squadra dell’ex Enzo Maiuri.

BRINDISI-CATANIA 1-2

RETI: 69′ Felleca (B), 75’ Litteri (C), 90′ Palermo (C).

BRINDISI 4231: Vismara; Valenti, Rossi, Baldan, Di Modugno; Ceesay (29′ Cancelli), Maltese (83′ De Rosa); Opoola, Malaccari (65′ Dammacco), D’Anna; Felleca (75′ Palumbo). Panchina: Di Fusco, Esposito, Sirri, Mancarella, Stauciuc. All. Danucci.

CATANIA 433: Bethers; Rapisarda, Castellini, Rizzo, Boccia (45′ Pedicone); Palermo, Lodi (68′ Litteri), Vitale; De Respinis (45′ An. Russotto), Sarao, De Luca (59′ Giovinco). Panchina: Groaz, Di Grazia, Baldassar, Al. Russotto, Forchignone. All. Ferraro

ARBITRO: Alessio Marra di Mantova. Assistenti: Simone Mino di La Spezia e Nicolò Pasquini di Genova.

AMMONITI: Giovinco (C).

NOTE: 3’/2’.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp