BRINDISI – Prime code nella due giorni dedicata alla prelazione dei biglietti per la sfida in programma domenica allo stadio “Franco Fanuzzi” tra Brindisi e Cavese che mette in palio il primato in classifica a due sole giornate dal termine della stagione. Praticamente scontato il tutto esaurito per questa importante sfida con la caccia al biglietto già partita. Numerosi i tifosi che hanno affollato lo store del Brindisi Calcio in viale Commenda per esercitare il diritto di prelazione o solo per informazione su tempi e costi. Richieste che arrivano anche da tutta la provincia e non solo con numerosi brindisini sparsi in Italia e anche dall’estero che saranno in città in occasione della partita. Da mercoledì parte invece la prevendita senza limiti in tutti punti di prevendita pronte ad essere prese d’assalto.

