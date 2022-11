Condividi su...

Termina senza ne vincitori né vinti il derby di Fasano tra i padroni di casa ed il Brindisi che si dividono la posta in palio. Derby intenso soprattutto nella prima frazione di gioco con un positivo approccio dei fasanesi che sbloccano il risultato dopo soli sei minuti con Di Federico, la reazione brindisina è decisa e grazie ad un autorete di Aprile su tiro di Stauciuc il risultato torna in parità, il Brindisi sfiora anche il sorpasso ma senza successo. L’occasione più importante è per Baldan nel secondo tempo che di testa manda la sfera clamorosamente sul fondo. Il Fasano controlla e prova a ripartire ma senza fortuna.

FASANO-BRINDISI 1-1

MARCATORI: 7’ Di Federico (F), 22’ Stauciuc (B).

FASANO: Ceka, Savarese, Di Vittorio, Lezzi (84’ Diaz), Aprile, Da Silva (89’ Maldonado), Battista, Bianchini, Di Federico (54’ Forbes), Corvino (58’ Acosta), Calabria. Panchina: Menegatti, Manfredi, Quaranta, Taddeo, Convertino. All. Tisci.

BRINDISI: Vismara, Esposito, Cancelli, Dammacco (82’ Triarico), D’Anna, Valenti, Malaccari, Sirri, Baldan, Mancarella (75’ Palumbo), Stauciuc (84’ Minaj). Panchina: Oliveto, Gorzelewski, De Rosa, Sepe, D’Agata, Opoola. ALL. Danucci.

Davide Cucinelli