Serie D, pari a reti bianche tra Nardò e Brindisi

Termina in parità la sfida tra Brindisi e Nardò, un tempo per parte ed un risultato complessivamente giusto. Più Nardò nel primo tempo, più Brindisi invece nella ripresa. Non mancano le occasioni anche importanti per parte. Alla fine il risultato non cambia e le squadre si dividono la posta in palio.

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts