Serie D | Oggi il recupero Lavello-Molfetta

Condividi

Il Covid 19 al momento frena ma non ferma il calcio italiano, compreso quello pugliese. Oggi infatti si recupera Lavello Molfetta, gara rinviata per casi positivi tra le fila lucane alla vigilia di quel 27 settembre in cui c’è stato lo start del girone H di serie D. Dunque neanche il tempo per godersi la netta vittoria rifilata al Francavilla in Sinni e già bisogna pensare ad una delle squadre che puntano alla vittoria del campionato. Trasferta ostica dunque per gli uomini di Renato Bartoli che per l’occasione ha deciso di convocare tutti gli elementi in rosa nel mini ritiro scattato nella giornata di ieri, l’unico assente sarà il difensore Forte. Il Lavello invece è reduce dalla sconfitta contro la Team Altamura. La trasferta murgiana è terminata 2-1. Possibilità di riscatto contro la matricola terribile biancorossa che certo non stara’ a guardare e cosi’ l’allenatore barese dovrebbe schierare il consolidato 3-5-2 con Rollo tra i pali ; Pinto, Diallo, Dubaz in difesa; Cianciaruso, Legari, Caprioli, Romano, Lavopa a centrocampo e Ventura e Mingiano in attacco. Fischio d’inizio alle 15,00. Bartoli si confronterà con Zeman, e’ Karel pero’ il nome di battesimo, figlio di Zdenek, nonostante la differenza però gli stimoli non devono mancare.