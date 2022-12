Condividi su...

MOLFETTA-BRINDISI 2-3

Molfetta: Crispino, Pinto (5’st Di Modugno), Panebianco, Lobjanidze; Colaci, Fucci (44’st Romio), Manzo, Ciannamea (10’st Salvemini), Stasi; Longo, Tedesco. A disp.: Diame, Calcanese, Lo Basso, Montinari, Cianciaruso, Leonetti. All.: Bartoli

Brindisi: Vismara, Valenti, Baldan, Sirri, Esposito; Cancelli, Malaccari; Mancarella (34’pt Felleca-43’st Gorzelewski), Dammacco (21′ st D’Agata), D’Anna (50′ st De Rosa); Stauciuc (41’st Minaj). A disp.: Oliveto, Santochirico, Oppola, Palumbo. All.: Danucci

Arbitro: Davide Marina Sez. Palermo

Espulso: Esposito al 65′ per fallo a gioco fermo

Marcatori: 17′ Longo (r), 38′ D’Anna, 42′ Felleca, 53′ Dammacco, 60′ Fucci

Gara ricca di emozioni quella tra Molfetta e Brindisi con i biancazzurri che conquistano tre punti pesanti per classifica e morale. A sbloccare il risultato dopo diciassette minuti del primo tempo è Longo per i padroni di casa su calcio di rigore. Il Brindisi cambia volto dall’ingresso in campo di Felleca è nel finale di tempo trova prima il pareggio con il capitano D’Anna e poi la ribalta grazie proprio con il neo numero nove brindisino. La ripresa parte subito con la terza rete televisiva con Dammacco si prova a chiudere i conti ma a riaprirla ci pensa poco Fucci. Il Brindisi resta in dieci per l’espulsione di Esposito per fallo a gioco fermo ma resiste fino 97′ conquistano tee punti pesanti contro un Molfetta che nonostante la sconfitta esce a testa alta dal terreno di gioco.

