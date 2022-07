Serie D: Mercato, un argentino per la difesa del Nardò

Rinforzo in difesa per il Nardò. Grinta, fisico, qualità tecnica, visione di gioco, doti non comuni per un difensore. È ufficiale l’ingaggio di Facundo Urquiza, centrale classe 1992. Nato a La Plata (Argentina) arriva al Nardò molto determinato: “Sono molto entusiasta di questa opportunità e di far parte di questa grande famiglia – spiega Facundo sui canali social del club granata -, ma sono anche pronto per affrontare questo campionato con professionalità e cattiveria agonistica, insieme ai miei compagni, per regalare ai tifosi del Nardò una bella stagione”.