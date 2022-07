Serie D: Mercato, ufficiale Strambelli al Casarano

Adesso è ufficiale: Nicola Strambelli è un calciatore del Casarano. Brevilineo, di piede sinistro, nato a Bari il 6 Settembre 1988, Strambelli nella scorsa stagione ha vestito la maglia dell’ Audace Cerignola, squadra con cui ha vinto il campionato di Serie D-girone H collezionando 10 presenze ed 1 gol.

Una carriera lunga, la sua, iniziata nelle giovanili del Bari. L’attaccante barese vanta 3 presenze in Serie A, 20 presenze ed un gol in Serie B, 159 presenze e 23 gol in Serie C, 78 presenze e 28 gol nel nostro campionato di Serie D. Bari, Taranto, Sorrento, Noicattaro, Lecco, Fidelis Andria, Monopoli, Reggina e Molfetta, le piazze che lo hanno visto protagonista.

Queste le dichiarazioni del primo acquisto in casa rossazzurra: “Sono carico per questa nuova avventura, non devo dire certamente io che piazza è Casarano. Vestire questa gloriosa maglia sarà un onore”.