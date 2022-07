Serie D: Mercato, rinforzo argentino per il Martina

Un rinforzo argentino per la difesa del Martina. Il club biancazzurro ha ufficializzato l’ingaggio del difensore centrale Damián Schmidt. Classe 1992, arriva in terra Itriana dopo l’esperienza al CD Macará (Serie A ecuadoriana), dove ha collezionato 26 presenze condite da 1 gol e un assist. Damián è cresciuto nel Instituto AC Córdoba in Primera Nacional (seconda serie argentina), prima di passare nella PRIMERA DIVISIÓN DE CHILE con la casacca dell’Unión La Calera. Poi, diverse esperienze in Sudamerica: 21 presenze nella massima serie argentina e 3 in Copa Sudamericana. 183 cm, difensore roccioso con un ottimo senso della posizione, va ad ampliare il pacchetto arretrato del Martina.